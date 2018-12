On čisti, vi odmarate. Moguće je! Otkrijte sve prednosti iRobot usisavača

Vodič

Napokon naučite zašto je iRobot Roomba najbolji kućni pomagač

Nema više izvlačenja kabela i trošenja vremena na naporno usisavanje. iRobot robotski usisavači koriste najnoviju tehnologiju koja olakšava usisavanje i omogućuje zaista čist dom. A najbolje je što oni rade dok vi odmarate...

Prosječna tročlana hrvatska obitelj koja živi u stanu od otprilike 70 četvornih metara i ima kućnog ljubimca, na usisavanje tjedno potroši barem sat i pol. To je minimum, jer stvako tko ima macu ili psa koji se linja, vrlo vjerojatno dom usisava svakoga dana. Sve to vrijeme mogli biste posvetiti sebi, šetnji, igri s djecom, čitanju... čemu god jer, pokazalo je jedno istraživanje, čak 25 posto Hrvatica mrzi usisavanje, a na popisu najomraženijih kućanskih poslova ono je na trećem mjestu – odmah iza pranja posuđa i brisanja prašine. Kupnjom perilice za suđe, problematično pranje posuđa postaje prošlost, a kupnjom iRobot usisavača usisavanje postaje zabava. Odnosno, kućanski posao o kojem više ne morate razmišljati. Samo odlučite kad želite da on obavi čišćenje i sve riješite mobitelom. Ne morate ni brinuti hoće li posao biti dobro obavljen jer Roomba robotske usisavače karakterizira inteligentni sustav iAdapt navigacije koji pomoću inteligentnih senzora navodi Roombu ispod i oko namještaja kako bi se temeljito očistile sve površine neovisno o preprekama kao što su ispod i oko namještaja, stola, stolica ili zdjelica vaših kućnih ljubimaca.

Neke od krakteristika iRobot uređaja:

Revolucionarne AeroForce i Dirt Detect tehnologije

Najvažnija karakteristika najprodavanijih robotskih usisavača u svijetu je revolucionarna AeroForce tehnologija koji kombinira rotirajuću bočnu četku, dvije suprotno rotirajuće gumene četkice i visoku usisnu snagu za povećanje učinkovitosti usisavanja do 50%.* Pomoću Dirt Detect tehnologije mali robotski kućni pomagač samostalno prepoznaje mjesta na kojima je veća koncentracija prašine, prljavštine ili dlaka i tom mjestu se posebno posvećuje kako bi ostvario najbolje rezultate čistoće.

Upravljanje putem mobilne aplikacije

Roomba uspješno savladava prepreke do 1,5 centimetara. Roombom možete upravljati i putem mobilne aplikacije sa svog pametnog telefona. Putem iRobot HOME mobilne aplikacije moguće je čistiti ili zakazati raspored čišćenja bez obzira gdje se nalazili. Bili na poslu, na odmoru, u šetnji ili kod prijatelja s Roombom možete upravljati vrlo lako, samo pritisnite tipku CLEAN. Aplikacija je dostupna za Android i iOS mobilne verzije.

HALO s dvostrukim djelovanjem

Roomba ima i funkciju virtualnog zida HALO s dvostrukim djelovanjem koja usmjerava robota da čisti ondje gdje vi to želite ili da zaobiđe prostore koje ne želite čistiti, dok način HALO zadržava robota na distanci od predmeta koje želite zaštititi poput namještaja ili zdjelica za vaše ljubimce.

Hvata i najmanje čestice prašine

Najviše prašine skriva se u tepisima gdje je našem oku nevidljiva, a može dovesti do raznih vrsta tegoba i bolesti. Roomba može uhvatiti i najmanje čestice prašine i cvjetnu pelud te će time zaštititi alergičare i ostale članove kućanstva. Uz perivi spremnik olakšano je i održavanje, sve što treba nakon usisavanja jest odvojiti spremnik, skinuti filtar uložak i spremnik isprati vodom. Tako jednostavno, zar ne? Dok s novom dugotrajnijom litij-ionskom 1800 mAh baterijom Roomba e5 možete usisavati do 90 minuta.